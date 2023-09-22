مستشار وزير الزراعة: موقع مصر الجغرافي يحميها من أي عنف مناخي

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز التغيرات المناخية، غدا هو بداية فصل الخريف، وبسبب تغير المناخ أصبح هناك تداخل في الفصول، موضحا أن فصل الخريف مميز عن باقي الفصول.

تغير المناخ

وأضاف محمد علي فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، سنشعر بانكسار الحرارة ليلا، وسنجد الجو في النهار دافئا، موضحا أن خلال هذا الأسبوع سنجد اليوم صيفيا بالنهار بسبب تغير المناخ.

ولفت محمد علي فيهم إلى أنه خلال هذا الأسبوع سترتفع درجة الحرارة مجددا، وموقع مصر الجغرافي لا يؤهلها لأي عنف مناخي، وأنصح المزارعين ألا يربطوا زراعتهم بالشهور القبطية.