رئيس وزراء نيبال بالأمم المتحدة: علينا العمل جماعيا لمواجهة تحديات المناخ

أكد بوشبا كمال داهال، رئيس وزراء نيبال، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية من خلال الوسائل السلمية والحوار الدبلوماسي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وبحسب المنظمة العامة «للأمم المتحدة»، سلط الضوء على موقف نيبال الفريد فيما يتعلق بتغير المناخ، قائلًا إنّه حتى مع انخفاض الانبعاثات، ومساحات الغابات الشاسعة التي تساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي، فإنّ نيبال «تعاني بشكل غير عادل من أزمة المناخ».

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يجب معالجة هذا النوع من عدم التوافق»، وحث على آلية لتعويض الدول التي تحدث فرقًا إيجابيًا في تخضير الكوكب.

وأكد «من جانبنا، تظل نيبال ملتزمة تمامًا باتفاقية باريس وتحقيق أهدافها، بعد أن حددت هدفًا طموحًا للوصول إلى سيناريو صافي الصفر بحلول عام 2045».

الإصلاحات التي طال انتظارها

وأشار داهال إلى أن إعادة تشكيل الحكومة العالمية وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف قد تأخرت، وحث على المشاركة والتمثيل الهادفين لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في هذه العملية، وأن فقط الهيكل المالي الدولي الأكثر شمولاً وعدلاً وتمثيلاً يمكن أن يكون ترياقًا لأوجه عدم المساواة والفجوات العميقة الجذور.

وكما دعا رئيس الوزراء إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددًا على الحاجة إلى التمثيل والشفافية والمساءلة، وحث على تنشيط الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنحهما أدوارا أكبر.