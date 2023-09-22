إصابة شقيقين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب قبل قليل شقيقين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى شقيقين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «سامي رجب سعد، 33 سنة، مقيم مركز كفر الدوار،محمد رجب سعد، 24 سنة، ونقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة