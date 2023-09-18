بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام محطة بنزين سيدي براني، على طريق مطروح السلوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى المستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق السلوم

واستقبل مستشفى براني التخصصي مصابي الحادث، وهم:

مفتاح خالد عبداللطيف 28 سنة، من براني، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

رمضان عبد السميع عبدالقادر 37 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حسام محمد سليم 27 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

هاني عبدالله عبد المنصف 17 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

رمضان خميس حسن 25 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إبراهيم فايز خميس 20 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبدالله كريم عبدالله 18 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مستور خميس قاسم 32 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

هاني سعيد سليمان 22 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمد علي خليفة 17 سنة، من براني، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة براني إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق/ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.