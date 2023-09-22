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الفيلم الوثائقي «هيكل» يكشف عن اللقاء الأول بين «ناصر» و«الأستاذ» في فلسطين

كتب:

منتصر سليمان
11:33 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
الأستاذ محمد حسنين هيكل والرئيس الراحل جمال عبد الناصر

الأستاذ محمد حسنين هيكل والرئيس الراحل جمال عبد الناصر

تحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» الذي يعرض على القناة الوثائقية، عن بداية العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأستاذ محمد حسنين هيكل، موضحا أنها كانت في فلسطين.

جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل

وأضاف الفيلم الوثائقي: «البداية بين جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل، كانت في فلسطين.. أحدهما كان يحارب والآخر كان يراقب ويروي ويفسر.. وبدأت العلاقة تتطور».

وتحدث الكاتب عبد الله السناوي، عن هذه العلاقة قائلا: «نقطة التحول الجوهرية في عام 1953.. إذ فكر الصحفي الشاب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، في عمل حوار مع الرجل القوي في ثورة يوليو جمال عبد الناصر.. حول الخلفية الاجتماعية.. وعبد الناصر رحب بالفكرة والأستاذ هيكل راح زار الرئيس عبد الناصر.. ونشرها في آخر ساعة».

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذى اشتُهر به فى الأوساط الصحفية بلق «الأستاذ».

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