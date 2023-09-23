وفاة الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو

غيب الموت الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما، والذي قاد البلاد في الفترة من 2006 لـ2015 وتنحى عن منصبه في 2015 معللا قراره بتقدمه في السن.

تعازي من مكتب رئيس الوزراء

وانهالت التعازي من مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وسياسيين آخرين والفاتيكان ومن خارج إيطاليا بسبب وفاته.

البابا فرانسيس ينعى الرئيس الأيطالي الأسبق

ونعى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان نابوليتانو وقدم التعازي لزوجته على تيليجرام وكتب: «أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد».