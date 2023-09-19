وزير العمل: تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع إيطاليا لتوفير فرص عمل للشباب

أكّد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّ التعاون بين وزارة العمل ومعهد «السالزيان» الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية تمّ تفعيله منذ سنوات، إذ يتمّ تدريب المعهد للشباب وراغبي العمل على مهن يحتاجها سوق العمل

تطوير مراكز التدريب المهني

وأضاف وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش الزيارة التي أجراها للمعهد، أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع المعهد يستهدف التعاون بين الجانبين في تطوير كل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ورفع قدرتها، وبناء قدرات المدربين، وتعزيز الكفاءة المهنية، والقدرة التنافسية للخريجين ، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، الحرفية، وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تدريب عدد من راغبي العمل وفقا لترشيح المتدربين من راغبي العمل، أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين علي برامج تدريب المدربين والمستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب بالمعهد، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وأيضًا تجهيز مراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها بالمعدات والأجهزة.

الاستعانة بمدربي معهد «السالزيان» في مراكز تدريب وزارة العمل

وأشار وزير العمل، إلى أنَّ الوزارة قدمت قائمة بيانات للمعهد تحتوي على أسماء المدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة لها، في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لاتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة، وقيام المدربين المعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة الإشراف الفني والمتابعة، وتقييم المستوي الفني للمتدربين بالاشتراك مع المعهد، وتدريب راغبي العمل والمدربين الملحقين علي برامج تدريب مهني، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة دوليا، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من معهد السالزيان، والإشراف الفني والتقييم للمتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية.

وقال وزير العمل، إنَّ ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً.

مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة

وأضاف وزير العمل، في تصريحات له خلال زيارته اليوم لـ معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، إن الاهتمام بملف التدريب المهني ، يأتي في ضوء تنفيذ توصيات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنَّ وزارة العمل تحرص كل الحرص على تنويع أدواتها وآلياتها الخاصة بالتدريب والتأهيل، ليس فقط من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، والمُنتشرة في نِطاق المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، أو توجيهنا بحملات التوعية التي تُنفذها المديريات في كل المحافظات بشأن تغيير الثقافات نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، ولكن أيضاً من خلال شراكات وتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، مستخدمة كل آلياتها في التمويل والتأهيل والتدريب على كل المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مع التركيز على المهن المستقبلية والمُستحدثة.

وتابع: «نسعى من خلال تلك الشراكة مع معهد السالزيان إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم وتفعيل مُقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي، في ظل عالم لا يؤمن إلا بالمهارات ،والتنمية البشرية».

شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني

واختتم «شحاتة» تصريحاته، مؤكّدًا حرص وزارة العمل ممثلة للحكومة المصرية، على العمل المُشترك مع الجانب الإيطالي، قائلًا إن تطوير التعاون الذي نتطلع إليه مع معهد السالزيان، بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط، بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني، من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية «كُورسات» داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي المعهد لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادات دولية، بل وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز التدريب.