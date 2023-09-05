إصدار 109 شهادات إعفاء من التجنيد لشباب مصريين في إيطاليا

في اطار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، التي أطلقتها وزارة الخارجية منذ أيام، أعلنت السفارة المصرية في روما، إصدار 109 شهادات إعفاء من التجنيد للشباب المصريين في إيطاليا.

قائمة أسماء 109 شباب مصريين حصلوا على الإعفاء

ونشرت السفارة المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، اليوم، قائمة بأسماء 109 شباب مصريين، وردت إلى السفارة شهادات الإعفاء الخاصة بهم، ضمن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

أوضحت السفارة أنه سيتم تسليم الشهادات لصاحب الشأن فقط مع ضرورة حمل إثبات الشخصية أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مثل الوالد، الوالدة، وحال كان المستلم من غير ذلك فيجب حمل توكيل رسمي بالاستلام صادر من صاحب الشأن ومصدق عليه من الجهات المختصة وفقا لمكان الاصدار.

أعلنت السفارة أن مواعيد تسليم الشهادات خلال أيام العمل الرسمية من الاثنين للجمعة من الساعة 9:30 صباحا وحتى 3 عصرا.

«الخارجية» تطلق مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

كانت وزارة الخارجية، أطلقت مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج بشكل نهائي، بعد تلقيها عدة طلبات من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وفُتح باب التسجيل على موقع الوزارة الخارجية اعتبارا من 14 أغسطس ولمدة 30 يوما، وخصصت الوزارة بريدا إلكترونيا ورقم واتساب، لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي.