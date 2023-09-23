انقطاع المياه في عدة مناطق بالقاهرة اليوم.. اعرف الأماكن وموعد العودة

ساعات قليلة ويبدأ انقطاع المياه في عدة مناطق بالقاهرة، وفقا لما كشفته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، لذا يجب على المواطنين اتخاذ حذرهم لعدم التأثر بالانقطاع في الفترة المعلن عنها.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه بمدينة شبرا الخيمة، وموعد بداية الانقطاع ونهايته لتنبيه المواطنين في تلك المنطقة لاتخاذ تدابيرهم.

وفيما يلي، نعرض وقت بداية انقطاع المياه بعد ساعات قليلة، وفق بيان شركة مياه الشرب في القاهرة.

وقت انقطاع المياه بالقاهرة

وسيتم انقطاع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، وتصل مدة الانقطاع إلى 14 ساعة.

ويبدأ وقت انقطاع المياه اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء.

وذكرت الشركة سبب الانقطاع، وهو العمل على تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة.

توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة

وتيسيرا على المواطنين، سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع في الفترة المذكورة أعلاه، وعلى الراغبين في طلبها الاتصال بالخط الساخن للشركة وهو 125.

وأكدت الشركة، أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال الفنية، والتأكد من جودة وصلاحية المياه للاستعمال، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع حتى لا يتضرروا.