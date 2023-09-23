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هزة أرضية تضرب المغرب.. قوتها 3.4 درجة بعمق 10 كيلومترات

كتب:

حسن رمضان
02:20 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، المغرب، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم السبت.

وكشفت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، عن وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 63 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش.

وقال مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزرة الأرضية التي ضربت المغرب وقعت كذلك على مسافة 45 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن بإقليم الحوز.

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