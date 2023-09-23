قصف أوكراني بـ9 قذائف عنقودية على ياسينوفاتايا وجورلوفكا بدونيتسك

استخدمت القوات الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، وفي الساعات الأولى من اليوم السبت، 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم على ياسينوفاتايا وجورلوفكا بـ«مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، سلم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة فيديو من تلميذة بـ«مقاطعة لوجانسك»، تدعى فاينا سافينكوفا، التي تطلب فيها وقف قتل الأطفال في دونباس شرقي أوكرانيا، على يد القوات الأوكرانية، ووقف قصف المنازل والمدارس.

من جانبه، اقترح عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، ذهاب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بعد تقييمه للحرب العالمية الثانية، لإعادة التدريب في مدرسة روسية.

وفي وقت سابق، قال جونسون، في مقابلة مع صحفي أوكراني يدعى دميتري جوردون، إن الغرب انتصر في الحرب العالمية الثانية مع حلفائه، بالمساعدة الأوكرانية، مشيرا إلى أن أمضى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل، أمضى عامين في إقناع «واشنطن» بالمشاركة في الحرب.

وفي المجر، قال نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار، في مؤتمر صحفي بموقع بناء وحدات نووية جديدة، إن «بودابست» لا ترى أي عقبات أمام استمرار استخدام الوقود النووي الروسي في محطة «باكس» النووية.

وكان «موسكو» و«بودابست»،وقعتا في نهاية عام 2014، اتفاقية بشأن بناء وحدتين جديدتين، رقم 5 ورقم 6 في محطة «باكس» النووية.

بدوره، قال رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي يسعى للحصول على الترشيح الرئاسي من الحزب الجمهوري، بحسب ما نقلت عنه مجلة فوربس، إن فلاديمير زيلينسكي جاء إلى الولايات المتحدة من أجل المال فقط، وحان الوقت لواشنطن أن «تستيقظ» وتفكر في مصالحها.