القوات الأوكرانية تحقق تقدما باتجاه ميليتوبول في زابوريجيا

حققت وحدات الهجوم التابعة للحرس الوطني الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية، تقدما في اتجاه ميليتوبول في زابوريجيا، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتفقد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، جهود إزالة الألغام في العاصمة الأوكرانية كييف، كما تفقد إحدى جبهات القتال في أوكرانيا صباح اليوم.

ووصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة كييف، أمس، في زيارة غير معلنة، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، وتركزت الزيارة بشكل رئيسي على الأزمة الروسية الأوكرانية، والتقى بلينكن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وأجرى مباحثات مع نظيره ديميترو كوليبا.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنّ روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من الانضمام لـ«الناتو»، موضحا خلال اجتماع في بروكسل، أنّه على أوكرانيا أن تقرر مصيرها.

وشدد على أنّه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي: «رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، والأزمة في أوكرانيا بدأت فعليا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم».