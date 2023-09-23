أوكرانيا تقصف مقاطعة دونيتسك 40 مرة خلال يوم.. وإصابة 7 أشخاص

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقاطعة دونيتسك، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وذلك 40 مرة، باستخدام 163 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة (152 و155 ملم) بينها ذخائر عنقودية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن سيرجي لافروف والأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، لم يناقشا في الاجتماع الجوانب الجديدة بشكل أساسي لمبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب».

أوتاوا تفرض عقوبات جديدة ضد موسكو

وفي إطار العقوبات الدولية المفروضة ضد موسكو، أضافت أوتاوا، إلى قائمة عقوبات كندا المفروض ضد موسكو؛ 21 منظمة و42 شخصية روسية، بينها اللجنة الوطنية لأبحاث «بريكس» ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وصحيفتا «إزفيستيا» و«كومسمولسكايا برافدا» ونادي «فالداي».

وشملت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الكندية؛ وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، وعلماء السياسة فيودور لوكيانوف، أندريه كورتونوف، دميتري ترينين، وعميد معهد موسكو الحكومي، أناتولي توركونوف، ورئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، يفجيني بريماكوف.

البنتاجون: الخلافات بين بولندا وأوكرانيا لم تصل بعد لمرحلة التصدع

بدوره، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الولايات المتحدة، طلبت من بولندا تفسيرات بشأن قرارها وقف الدعم لأوكرانيا، مضيفا أن الخلافات بين الجانبين لم تصل بعد لمرحلة التصدع، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن موقف بولندا المحدد بشأن دعم أوكرانيا لا يزال غير واضح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، حذر في وقت سابق، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك الأمريكية، أكدا وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصربي إفيتسا داتشيتش، على السعي المشترك إلى مواصلة التطوير الدينامي للعلاقات بين البلدين وتعميق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد لافروف وداتشيتش، خلال لقائهما، على ضرورة تنفيذ سلطات كوسوفو لالتزاماتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 بشأن التسوية في كوسوفو.