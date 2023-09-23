أسعار الدواجن الیوم السبت 23-9-2034 في الأسواق والمحلات.. تراجع جديد

سجلت أسعار الدواجن الیوم السبت 23-9-2034 في الأسواق والمحلات تراجعا بقيمة جنيهين، وسجل متوسط سعر كليو الفراخ حوالى 66 جنيها تسليم أرض المرزعة، مقابل 68 جنيها أمس الجمعة، ليباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 75 إلى 78 جنيها، بحسب المنطقة التي يُباع بها، وفقا لبيانات بورصة الدواجن فى تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن الیوم السبت 23-9-2034 في الأسواق والمحلات

وسجلت أسعار بيع الدواجن البيضاء اليوم السبت 23-9-2034 في الأسواق والمحلات حوالي 66 جنيها تسليم أرض المرزعة، مقابل 68 جنيها أمس الجمعة، لبياع للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و78 جنيها، وذلك بحسب المنطقة.

أسعار الديك الرومي الیوم

وسجلت أسعار الديك الرومي اليوم للكتكوت عمر يوم حوالى 9 جنيهات، فيما يصل سعر البيع للرومي الأبيض 1200 جرام حوالي 120 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم السبت 23-9-2034

وسجل سعر بيع الكتكوت البلدي حوالي 11 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت الروزي تسمين 17.50 جنيه.

أسعار البط الیوم

وسجلت أسعار البط اليوم حوالي 36.50 جنيه للبط المسكوفي، و40 جنيها للبط المولار.