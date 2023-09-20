أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات اليوم الأربعاء 20-9-2023

شهدت بورصة الدواجن اليوم ثباتًا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-9-2023، حيث سجلت الأسعار في المزارع 66 جنيهًا، وساهم ذلك في استقرار الأسعار في الأسواق والمحلات.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-9-2023 في الأسواق والمحلات، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 20-9-2023 في الأسواق والمحلات نحو 66 جنيهًا للكيلو، وتباع في المحلات للمستهلك بسعر يتراوح بين 72 إلى 75 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم في المزرعة 110 جنيهات في المزارع، ويباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 119 لـ123 جنيها للكيلو.

- سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 90 جنيها في المزارع، لكنها تباع للمستهلك بأسعار تراوحت بين 95 لـ100 جنيه للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانيه اليوم الأربعاء 20-9-2023 يتراوح بين 170 و175 جنيهًا، بينما تراوح سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.