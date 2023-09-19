هبوط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 19-9-2023

شهدت بورصة الدواجن اليوم تراجعًا في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-9-2023، حيث سجلت أسعار الدواجن في المزارع 66 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس 70 جنيهًا، ما ساهم في تراجع أسعار الدواجن.

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-9-2023 بمختلف أنواعها، في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 19-9-2023 في الأسواق والمحلات نحو 66 جنيهًا للكيلو، وتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 72 إلى 75 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، ويباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 119 لـ123 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 90 جنيها في المزارع، لكنها تباع للمستهلك بأسعار تراوحت بين 95 لـ100 جنيه للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانيه اليوم الثلاثاء 19-9-2023 يتراوح بين 170 و175 جنيهًا، بينما تراوح سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.