11 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على مشروعات التنمية في سيناء خلال 6 سنوات

أشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى حرص الرئيس السيسي على عقد اجتماعات حول سير العمل والجهود المبذولة على أرض سيناء واتساق تلك الجهود مع ما تم رسمه الفترة السابقة، قائلاً: أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا للتنمية في سيناء بالتوسع في المشروعات التنموية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب.

«السيد»: مشروعات لتنمية سيناء منذ 2015

واضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المشروعات التنموية التي بدأت منذ 2015 هدفت منها الدولة عملية تنمية حقيقية لـ سيناء، والمشروعات التنموية في السابق كانت مجرد محاولات فردية ولكن في الوقت الحالي صارت مشروعات قومية.

حجم الإنفاق على المشروعات التنموية لسيناء

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه تم الإنفاق من الموازنة العامة على المشروعات القومية لـ تنمية سيناء منذ عام 2017 وحتى الآن، بما يتجاوز 11 مليار جنيه، أي خلال السنوات الست الماضية فقط، وهو ما كان كفيلاً لربط سيناء بالدلتا المصرية عبر الأنفاق وأيضا مشروعات تنموية موزعة على القطاع الزراعي، إذ تم زراعة أكثر من 400 ألف فدان داخل سيناء ومحطات تحلية المياه.