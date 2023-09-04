أحمد موسى: جمال حمدان ذكر في كتبه أن التنمية هي الحل الوحيد في سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الكاتب الراحل جمال حمدان، كان مهتما في كتاباته بسيناء، كما قام بتأليف كتاب كامل عن سيناء، وهو عبارة عن 12 فصل بإجمالي 200 ورقة، والكتاب يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بسيناء، معقبا: «جمال حمدان وصف سيناء بالصورة المصغرة عن مصر».

جمال حمدان: التنمية هي الحل الوحيد في سيناء

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الكاتب جمال حمدان ذكر في كتابه، أن التنمية هي الحل الوحيد في سيناء، وكلما زادت عمليات التعمير قلت مخاطر الإرهاب، موضحًا أن الكاتب وصف سيناء بـ«صندوق الذهب».

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن العبقري جمال حمدان، تحدث في كتابه عن الحروب التي شهدتها سيناء، كما أن سيناء تعد أهم منفذ حدودي لمصر.

كلمة الرئيس السيسي عن سيناء في 2017

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، كلمة للرئيس السيسي تحدث خلالها عن أهمية سيناء في احتفالية أكتوبر الـ44 عام 2017، ومطالبته بمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء، لافتًا إلى أن أي شخص يريد تهديد مصر يبدأ من سيناء.

الهدف من العمليات الإرهابية في سيناء

ولفت أحمد موسى، إلى أن العمليات الإرهابية في سيناء عام 2017، كانت مازالت مستمرة، كما أن الرئيس السيسي قطع زيارته لإثيوبيا عقب تنفيذ أحد الجماعات الإرهابية لحادث مؤسف، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتطرق في حديثه إلى أن الهدف من العمليات الإرهابية في سيناء هو تركها، ولكن الرئيس السيسي أكد أنه لا توجد أي نية للتفريط في شبر واحد في سيناء.

محطة بحر البقر بسيناء

وأشار موسى، إلى أن محطة بحر البقر تم تنفيذها في سيناء بتكلفة تصل إلى 16 مليار جنيه، بجانب العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في ربوع سيناء في عملية تنمية غير مسبوقة.