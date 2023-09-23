‎أسعار البصل اليوم.. استقرار في الأسواق بعد قرار وقف التصدير

‎استقرت أسعار البصل اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وتراوح سعر الكيلو ما بين 15 إلى 20 جنيهًا، على أن يباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 18 إلى 22 جنيهًا.

سعر البصل اليوم مستقر

وقال حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية، إنَّ أسعار البصل اليوم مستقرة، موضحًا أنَّ الأسبوع الماضي تخطى سعر كيلو البصل 25 جنيهًا للجملة، وكان يباع للمستهلك النهائي في حدود 28 جنيهًا، مؤكّدًا أنَّ الأسعار على مدار الأيام الأربعة الأخيرة مستقرة بسعر يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، متوقعًا تراجع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار البصل اليوم

وأكّد أنَّ قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر جاء في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي أطلقها مجددًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينًا أنَّ القرار سوف ينتج عنه وفرة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض سعر البصل، ومع بداية العام سيجني الفلاحون المحصول الجديد من البصل مما يعني وفرة في المعروض.

إنتاج مصر من البصل

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، فإن إنتاج مصر من البصل يتجاوز 3.2 مليون طن، إذ1 تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البصل بعد الهند والصين وأمريكا، وتزرع مصر سنويًا مساحات من البصل تقترب من 200 الف فدان، واقتربت صادرات البصل خلال العام الماضي من 470 ألف طن وفق بيانات وزارة الزراعة.