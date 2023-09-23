محافظ كفر الشيخ: بدء التسجيل في مبادرة أشبال وبراعم مصر الرقمية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن بدء التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية «المبادرة الثانية»، التي أطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع المحافظات، لإعداد كوادر شابة مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستجدات ومتطلبات التحول الرقمي، وصقل مهارات الشباب المصري، بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

تدريب الطلاب على التكنولوجية الحديثة

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان، إلى أن المبادرة تستهدف طلاب الصف الأول الإعدادي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي، وهي منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والذين يتم اختيارهم للتدريب على المهارات التكنولوجية الحديثة، كجيل جديد في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

المبادرة لبناء الإنسان المصري

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه يتم التسجيل في المبادرة من هـنـا، لتبدأ تدريب المختارين خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المبادرة تندرج تحت محور بناء الإنسان المصري، أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

كما أطلقت الوزارة مبادرة براعم مصر القرمية، والتي تستهدف التلاميذ بالصفين الرابع والسادس الابتدائي.