تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023.. أطلقتها وزارة الشباب للطلاب

تدعو محافظة الجيزة الطلاب من أبناء المحافظة للتسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 وبراعم مصر الرقمية، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الرقمية للطلاب الملتحقين بعدد من الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة.

مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023

مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023.. عبارة عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين بمجالات الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، مقدمة من الوزارة والتي تستهدف الطلاب بدايةً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

تأتي مبادرة اشبال مصر الرقمية 2023 وبراعم مصر الرقمية، في إطار سعي الدولة المصرية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على التعامل مع مختلف الأدوات الرقمية والوسائل التكنولوجيا، ضمن البرامج التنموية الخاصة بمحور «بناء المواطن المصري».

هدف مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023

وتهدف إلى إعداد الطلاب على المهارات التكنولوجيا الحديثة إلى جانب التدريب على برنامج خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات.

وسيتم اختيار الطلاب من المتقدمين للمنحة وفق عدد من الشروط والمعايير، وعلى الراغبين في التقدم للمنحة التسجيل على الموقع الرسمى للمبادرات والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي:-

طلاب الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي يمكنهم التسجيل بالدفعة الأولى لمنحة «براعم مصر الرقمية» على الموقع الإلكتروني www.demi.gov.eg.

طلاب الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي يمكنهم التسجيل بالدفعة الثانية لمبادرة أشبال مصر الرقمية على الموقع الإلكتروني www.deci.gov.eg، والمقرر بدء التدريب الخاص بها اعتبارًا من أكتوبر 2023.