مبادرة أشبال مصر الرقمية.. نافذة مهمة للطفل الموهوب

مبادرة أشبال مصر الرقمية حاضنة للطفل الموهوب، حيث تهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل.

الدفعة الثانية من مبادرة أشبال مصر الرقمية

ومن المتوقع أن يبدأ التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية في أكتوبر المقبل، وهي منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس في كافة المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين وفق المعلن على منصة وزارة الاتصالات.

شروط التقديم

- الجنسية: مصري / مصرية

- السن: من 12 إلى 17 سنة (يمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي).

- أن يكون المتقدم / المتقدمة في مبادرة أشبال مصر الرقمية من الملتحقين العام القادم (2023-2024) بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

معايير القبول في أشبال مصر الرقمية

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية (امتياز أو جيد جدا – الحصول على درجة 90% فأكثر في المواد المطلوبة).

- موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة والتوقيع عليه.

- يمكن استثناء بعض الطلاب حال الالتزام بشرط الصف الدراسي.

- اللغة الإنجليزية (قياس مدى الإلمام العام باللغة الإنجليزية).

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات (قياس مستوى المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلي).

- اختبار قدرات (قياس مستوى المهارات المنطقية والحسابية والشخصية).

- اختبار تخصصي للمسار التكنولوجي (في حالة اختيار المستوى الثالث فأكثر).