طريقة التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية.. إليك الرابط والخطوات

تستهدف مبادرة «أشبال مصر الرقمية» إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات، وهي منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس في كل المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، ولذا يتساءل الكثيرون عن طريقة التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

طريقة التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية

بينت وزارة الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني كيفية التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تبدأ بتجهيز نسخ إلكترونية من الملفات المطلوبة، ثم إرفاقها عند التسجيل، بالإضافة إلى التأكد من حصول المسجلين على الحساب المدرسي الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم، ويستثنى من هذه الخطوات طلاب المعاهد الأزهرية، والخطوات كالتالي:

- الدخول على رابط التسجيل من هنـــا.

- الدخول على صفحة (إنشاء حساب جديد) من القائمة الرئيسية.

- الضغط على (تسجيل جديد) والاختيار من بين طلاب التربية والتعليم (المسموح لهم بالتسجيل من خلال الحساب المدرسي الموحد فقط) وبين طلاب الأزهر (المسموح لهم بالتسجيل فقط من خلال ايميل من أحد الأنظمة: Hotmail – Live – Outlook).

- تتبع خطوات التأكيد من الإيميل المسجل للتأكد من صحته وصلاحيته حال إرسال كود للتعريف عليه.

ملء استمارة البيانات

وقبل التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية يجب ملء استمارة البيانات والتي تحتوي على 5 أقسام هي:

القسم الأول: البيانات الأساسية للطالب.

القسم الثانى: البيانات التعليمية للطالب.

القسم الثالث: البيانات الأساسية لولي الأمرالاسم.

القسم الرابع: المستوى/ المسار التدريبي المفضل.

القسم الخامس: تحميل المستندات المطلوبة.