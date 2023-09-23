ما عدد القرى المتضررة من زلزال المغرب؟.. مسؤول يجيب

زلزال المغرب ضرب البلاد يوم 8 سبتمبر الجاري وتسبب في وقوع أضرار لنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة من جبال الأطلس الكبير، بحسب ما ذكره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مساء أمس.

زلزال المغرب يشوه معالم البلاد

وبلغت شدة زلزال المغرب 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص، وتركزت أغلب الضحايا في المناطق الجبلية التي تعتبر صعبة الوصول نظرًا لطبيعتها الجبلية وتضاريسها الوعرة.

وأفاد المسؤول المغربي، أمام البرلمان بأنَّ عدد المنازل التي تضررت جراء زلزال المغرب تتجاوز الـ59 ألفًا و674 منزلاً، إذ انهار بالكامل 32% من تلك المنازل، بينما تعرضت 68% منها لأضرار جزئية مما تسبب في تشوه معالم البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

تخصص مبلغ مالي لكل الأسر المتضررة من الزلزال

وكما أعلن أيضًا أنَّ الحكومة ستقدم مساعدة مالية للأسر المتضررة من الزلزال، ستمنح مبلغ 250 دولارًا شهريًا لمدة عام كجزء من الدعم المستمر، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة تعويضًا بنحو 140 ألف درهم للأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيًا، موضحًا أنَّ عملية إعادة الإعمار يجب أن تأخذ في الاعتبار الخصائص المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

ويعد زلزال المغرب هو الأعنف منذ عام 1960، نتيجة لتشوية أحد السمات المميزة لجبال الأطلسي والتي تم بناؤها من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب.

وأعلن الديوان الملكي، يوم الأربعاء الماضي، أنَّ المملكة تعتزم استثمار 120 مليار درهم خلال الـ5 سنوات المقبلة في برنامج لإعادة الإعمار بعد الزلزال.