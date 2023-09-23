هزات أرضية تضرب عدة دول بينها المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم

شهد عدد من الدول حول العالم، بينها المغرب، هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 2.2 درجة و5.1 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن ضحايا أو أضرار.

وفي المغرب، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات،، فجر اليوم السبت.

وكشفت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، عن وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 63 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش.

وقال المركز، إن بؤرة الهزرة الأرضية التي ضربت المغرب وقعت كذلك على مسافة 45 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن بإقليم الحوز.

أضرار بنحو ألفين و930 قرية جراء زلزال 8 سبتمبر

وفي 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألفين و900 شخصا.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، قال في وقت سابق، إن زلزال 8 سبتمبر ألحق أضرارا بنحو ألفين و930 قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال «الأطلس الكبير»، مضيفا أمام البرلمان، أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلاً تضررت جراء الزلزال.

وأشار لقجع، إلى أن 32% من هذه المنازل انهارت بالكامل، وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، أن حكومة بلاده ستقدم ألفين و500 درهم «244 دولارا» شهريا على مدى عام، لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد على عمق 6 كيلومترات وعلى مسافة 46 كيلومترا شمال شرقي مدينة فلورنسا عاصمة إقليم توسكانا وسط البلاد.

وفي وقت لاحق، رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 2.3 درة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة صقلية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، على عمق121 كيلومترا.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الرضية وقعت على مسافة 34 كيلومترا، بين الغرب والشمال الغربي، في مدينة مسينة، و21 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة برشلونة بوتسو دي جوتو شمال شرق جزيرة صقلية.

زلزال يضرب تونجا جنوب المحيط الهادي

وفي جنوب المحيط الهادي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مملكة تونجا، بعمق 132 كيلومترا، وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة زلزال ضرب تونجا، وقعت على مسافة 271 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من نوكو ألوفا عاصمة المملكة.

وفي أفغانستان، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، بعمق 86 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 99 كيلومترا شمال قرية خاندود بولاية بدخشان شمال شرق البلاد.