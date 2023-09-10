افتتاح الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب.. «القراءة حياة»

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، معرض النيابة الإدارية للكتاب بدورته الرابعة 2023 تحت شعار «القراءة حياة».

حضور مراسم الافتتاح

حضر مراسم الافتتاح المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وأعضاء مجلس إدارة النادي، كما شارك في الافتتاح الدكتور أحمد بدر الدين العساسي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد يحيى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ولفيف من قيادات الجهات العامة ودور النشر المشاركة.

مشاركة القطاعات الثقافية

وصرح المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، بأن المعرض يأتي بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة والجهات والهيئات العامة، وبمشاركة أكثر من 20 دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المعرض يعقد خلال الفترة من 7 سبتمبر 2023 وحتى 15 سبتمبر 2023 على مدار اليوم من الساعة 1 ظهرًا وحتى 10 مساء، ويتخلل المعرض العديد من الفاعليات الثقافية والأدبية لجميع الأعمار.

وأوضح المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، أن المعرض يأتي ضمن الفاعليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافي 2023، وفي إطار دعم مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لخطط اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية والعلمية للمستشارين وأسرهم.