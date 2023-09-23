معلومات عن أول منطقة صحراوية يصلها الغاز الطبيعي في مصر.. 7 آلاف عميل و120 منشأة

أصبح حلم أهالي محافظة الوادي الجديد باستخدام الغاز الطبيعي واقعا ملموسا، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتوصيله بتقنية الغاز المضغوط المنقول، وإنشاء خط الغاز الافتراضي.

وصول الغاز الطبيعي إلى 7 آلاف عميل

وشهدت مدينة الخارجة وصول الغاز الطبيعي إلى نحو 7 آلاف عميل كمرحلة أولى في أحياء مدينة الخارجة المختلفة، ويُستهدف توصيل الغاز إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل جميع أحياء الخارجة، علاوة على تحويل عدد من السيارات الحكومية والأجرة والملاكي للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 120 منشأة وعدد من المخابز بدلا من الاعتماد على السولار والبنزين.

وكان توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد حلما صعب المنال، في ظل موقعها الجغرافي في صحراء مصر الغربية، حيث تقع على بعد 1000 كيلومتر عن العاصمة القاهرة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز 5 معلومات عن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد كأول منطقة صحراوية يصل إليها الغاز الطبيعي المضغوط للمنازل.

توصيل الغاز الطبيعي لصحراء مصر الغربية

وقالت المهندسة إيمان حسين، المشرفة على مشروع توصيل الغاز بالوادي الجديد، إن المشروع فريد من نوعه ويحظى باهتمام محافظ الوادي الجديد.

وكشفت عن أهم المعلومات الخاصة بالمشروع كالتالي:

1- خلال أعمال توصيل الغاز الطبيعي، تم تصميم أعمال الشبكات الأرضية بطول 57 كيلومترا في عدد من الأحياء بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تجريبية، وهي المروة والبساتين والبستان والنبوي المهندس والاقتصادي وجميع المنازل بتلك الأحياء، تستخدم الغاز الطبيعي.

2- تكلفة توصيل الغاز لمحافظة الوادي الجديد بلغت 137 مليون جنيه، وتعد من أكبر إنجازات الحكومة المصرية، وخاصة في صحراء مصر الغربية.

3- شهدت مدينة الخارجة وصول الغاز الطبيعي إلى نحو 7 آلاف عميل كمرحلة أولى في أحياء مدينة الخارجة المختلفة.

4- بدأت المحافظة في توصيل الغاز الطبيعي للمرحلة الثانية من الأحياء، ومستهدف توصيل الغاز إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل جميع أحياء الخارجة.

5- تحويل أكثر من 300 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بجانب عدد من السيارات الحكومية.