الاحتفال بمرور 20 عامًا على «برلمان الشباب» في الوادي الجديد

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بمرور 20 عاماً على برلمان الشباب، وذلك بحضور بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد العقاطى عضو مجلس النواب.

إنجازات الشباب والنشئ في البرلمان في الخارجة

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، خلال الاحتفالية عن سعادته بالإنجازات الخاصة بالشباب والنشئ.

وأوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الاحتفالية تضمنت عزف السلام الجمهوري، وتلاوة القران الكريم وفقرات من الشعر وفقرات فنية وغنائية واستعراضية.

وتهدف الاحتفالية إلى مشاركة الشباب والنشئ في الاحتفالات البرلمانية وتنمية الوعي لديهم بأهمية المشاركة، ورفع روح الانتماء للوطن وغرس العديد من القيم الوطنية في نفوس الشباب.

تكريم العاملين بالمديرية تقديرا لجهودهم

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين بالمديرية والشباب والطلائع، لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بتفانٍ وجدية، وتطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في المجال البرلماني.