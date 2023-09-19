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محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين

كتب:

هدير محمود
09:21 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجدي

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجدي

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

بدء تلقي طلبات التظلم من المعلمين

أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات له، أنه سيتم تلقى الطلبات لمدة 4 أيام تبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مقدمة بإسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها المعلم ومدون بها أسباب التظلم والمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأى طلبات غير مرفقة بالمستندات.

موعد انتهاء التظلمات على نشرة حركة تنقلات المعلمين

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيتم فحص التظلمات الواردة من المعلميين على الفور والرد عليها خلال 24 ساعة من تقديم التظلم، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

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