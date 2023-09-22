عرض تحضيري لمشروع التدريب العملي المشترك «صقر 123» في الوادي الجديد

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، العرض التحضيري لمشروع التدريب العملي المشترك للكوارث والأزمات «صقر 123»، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية المشاركة بالتدريب، في إطار استعداد كل القطاعات للمواقف التعبوية المختلفة بالوادي الجديد.

جاهزية كافة القطاعات للمواقف التعبوية المختلفة

وقالت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم استعرضت جاهزية كل القطاعات للمواقف التعبوية المختلفة والإمكانات البشرية والمادية لكل قطاع، وخطط مجابهة الأزمات والتعامل معها للحد من تداعياتها، كما اطمأنت على موقف اصطفاف السيارات وجاهزية معسكر الإيواء وتوافر الخدمات والأجهزة المعنية، استعدادًا للمرور الميداني.

عناصر التميز التي حققتها المحافظة في المشروعات والملفات

وشددت نائب محافظ الوادي الجديد على ضرورة التركيز عناصر التميز التي حققتها المحافظة في المشروعات والملفات المختلفة على مستوى الجمهورية، من بينها نسب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، من خلال البنية التكنولوجية ومشروعات التحول الرقمي التي جرى تنفيذها.