أسعار حلويات المولد النبوي الشريف 2023 بالدقهلية.. الكيلو يبدأ من 100 جنيه

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تستقبل أسواق المنصورة بالدقهلية المواطنين وذويهم لشراء «حلويات المولد» المتنوعة، التي تتميز بها تلك المناسبة الدينية.

أسعار حلويات المولد النبوي الشريف 2023 بالدقهلية

وتستعرض «الوطن» أسعار حلويات المولد النبوي الشريف 2023 في محافظة الدقهلية بحسب ما رصدته في أحد محال بيع الحلوى.

كيلو مشكل 150 جنيها.

كيلو سبيشيال «حلويات مشكلة مطعمة بالمكسرات مثل الفستقية» 200 جنيه.

كيلو لوكس «علف وحلويات مطعمة بالمكسرات» 250 جنيها.

كيلو سوبر 350 جنيها.

كيلو علف 150 جنيها.

كيلو علف حجازي 150 جنيها.

كيلو علف سوبر 250 جنيها.

كيلو محشي سوبر 250 جنيها.

كيلو مكسرات مشكل 600 جنيه.

كيلو ملبن سادة 100 جنيه.

كيلو ملبن جيلي 200 جنيه.

كيلو قشطة 150 جنيها.

كيلو جوزية 150 جنيها.

كيلو لديدة 250 جنيها.

كيلو جزرية بندق 250 جنيها.

كيلو ملبن عين جمل 350 جنيها.

أسعار حلويات المولد النبوي في متناول الجميع

وقال محمود مصطفى، أحد بائعي حلوى المولد النبوي الشريف بالمنصورة، لـ«الوطن»، إن الإقبال كبير على شراء حلوى المولد النبوي، لأنها تعد من الطقوس والعادات التي تهتم بها كل أسرة، ويحرص المواطنون على التوافد على شراء الحلويات برفقة ذويهم، والأسعار في متناول الجميع.