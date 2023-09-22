إجازة المولد النبوي.. توزيع لحوم وطرح حلوى وحدث سار قبل بدء العام الدراسي

المولد النبوي الشريف، مناسبة دينية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمسلمين حول العالم، ففي يحتفلون بمولد خير خلق الله بإحياء سننه وإقامة الولائم والمدائح كل على طريقته بما يعبر عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتنفيذ سنته، لذا يهتم الكثيرون بإجازة المولد النبوي.

ومن المقرر أن يحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الشريف 2023، يوم 12 من ربيع الأول، الذي يوافق يوم الأربعاء 27-9-2023، حيث يتبقى على الاحتفال به أيام قليلة، ويحصل المواطنون على يوم المولد النبوى على إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وحول موعد إجازة المولد النبوي 2023، حدد المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، وموعد المولد النبوي الشريف 2023، بأنه يكون يوم 27 سبتمبر، وأصدر مجلس الوزراء قرارا بترحيل الاحتفال بإجازة المولد النبوي حتى نهاية الأسبوع وبالتحديد يوم الخميس لتضاف إلى العطلة الأسبوعية، ويحصل المواطنون على 3 أيام إجازة متواصلة قبل بدء العام الدراسي الجديدة 2023-2024.

وحدد مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، يوم الخميس 28 سبتمبر، وهي مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويستفيد منها جميع العاملين بالوزارات وفي المصالح الحكومية، والهيئات العامة والقطاع العام والخاص، وبعد انتهاء إجازة المولد تأتي العطلة الرسمية لـ6 أكتوبر المقبل، وبذلك تكون آخر الإجازات الرسمية في عام 2023.

توزيع لحوم بمناسبة إجازة المولد النبوي

وبمناسبة احتفالات المولد النبوي، قررت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بدءا من اليوم الجمعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، كما طرحت وزارة التموين حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 25% حيث يبلغ سعر العبوة وزن كيلوجرام بعد خصم 25% نحو 100 جنيه، بينما علبة 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.