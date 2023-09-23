أهالي بورسعيد في انتظار موكب المولد النبوي الشريف.. احتفال خاص لأهل المدينة

ينتظر أهالي بورسعيد قدوم موكب المولد النبوي الشريف، الذي يقام سنويا بشارع الثلاثيني، بداية من مسجد مريم وحتى شارع محمد علي الرئيسي بالمحافظة، ثم إلى مسجد العباسي، ويشارك في الموكب مختلف فئات محافظة بورسعيد، من محافظ بورسعيد والتنفيذيين والشعبيين والصوفيين.

إلقاء حلوى المولد على المواطنين

وتلقي السيارات المشاركة في الموكب حلاوة المولد علي المواطنين من الجانبين، وسط فرحة عارمة، كما يلقي الأهالي من البلكونات حلوى المولد والملبس على الموكب النبوي، وسط هتافات بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وصرح المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، بأن بورسعيد تحرص علي إقامة موكب المولد النبوي سنويا، ودعا أهالي بورسعيد من مختلف الفئات والاعلامين إلى حضور الموكب الذي يقام الثلاثاء القادم، عقب صلاة العصر من أمام مسجد مريم للاحتفال بالذكرى العطرة لذكرى مولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

المؤسسات الصوفية تشارك في الموكب

وأوضح الدسوقي، أنه يشارك في الموكب كل الجمعيات والمؤسسات الصوفية والخيرية ووزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن والداخلية والحكم المحلي وجميع الأحياء، وذلك في تظاهرة حب وانتماء إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الموكب يبدأ من شارع الثلاثيني

وأعلن الدسوقي، أن خط السير المتفق عليه سيبدأ من أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني مرورا بمسجد التوفيقي حتى شارع صلاح سالم يسارا ومنه إلى شارع أوجيناـ ثم الاتجاه يمينا من شارع غاندي أمام مستشفى السلام، مرورا بالسنترال والمحكمة حتى نصل بالموكب أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، ليستقبله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورجال الأزهر والأوقاف وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والشعبية.

ودعا مستشار محافظ بورسعيد الثقافي، كل الأهالي وضيوف المحافظة وأبناء ببورسعيد للمشاركة في إحياء ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن تنظيم موكب المولد النبوي تحت إشراف اللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للمراسم والعلاقات، ومحمد مسعد عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد.