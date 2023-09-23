نائب بالإسماعيلية: أسواق القنطرة الحضارية خطوة للقضاء على العشوائية

قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إن مشروع سوق القنطرة الحضاري من المشاريع العملاقة التي ستعمل على تغيير وجه الحياة بالمدينة كليا.

تطوير القنطرة غرب

وأضاف «طلبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق سيعمل على تطوير القنطرة غرب تماما ونهائيا، وطي صفحة من أسوأ صفحات الإهمال والعشوائية التي عانت منها المدينة على مدار سنوات طويلة، معربا عن ثقته في قدرة القنطرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات بتكاتف أهلها ووحدتهم ووعيهم في ظل الجمهورية الجديدة.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروع

وتفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافد الإسماعيلية، يرافقه النائب محمد طلبة اليوم، والمهندس عبد التواب سيد أحمد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس علي هيصم، مدير مديرية الإسكان، أعمال إنشاء وتنفيذ مشروع الأسواق الحضارية الجديدة بالقنطرة غرب.

ويتضمن إنشاء سوق تجاري حضاري بمنطقة الوكايل القديمة للقضاء على مشكلة الإشغالات بشارعي التحرير والسويس، بالإضافة لسوق خضار نموذجي مكون من دورين وروف بمنطقة المرور القديم.

وقال النائب محمد طلبة، إن المشروع يستهدف إزالة كل الإشغالات الموجودة بشارع التحرير، بالإضافة إلى سوق جملة «الوكايل» الحضاري لتجارة الخضار والفاكهة بمنطقة المعبر بالسواركة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء المحور المروري الجديد لمدخل مدينة القنطرة، والذي يخدم سوق الجملة الجديد ونادي القنطرة غرب ومجمع المحاكم الجديد والمرور والموقف، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مدخل ومخرج للمدينة وإنشاء كوبري فوق ترعة بورسعيد للربط المروري بين الشمال والجنوب ولخدمة المنطقة وتسهيل حركة الأهالي والمركبات.