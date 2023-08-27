9 معلومات عن طريق القنطرة شرق- العريش المزدوج.. «سيناء بتتطور»

تنفذ وزارة النقل، خطة لتطوير طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج، ضمن الممر اللوجيستي «العريش - طابا»، في إطار اهتمام الدولة بشمال ووسط سيناء، وخلق تنمية جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة وخدمة أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفق تقرير لوزارة النقل، شرح تفاصيل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة 153.6 مليون جنيه، وهي كالآتي:

تفاصيل طريق «القنطرة- شرق العريش» المزدوج

- يأتي الطريق ضمن رفع كفاءة طرق شمال ووسط سيناء.

- يمتد طريق «القنطرة - شرق العريش» المزدوج بطول 170 كيلومترا.

- تعمل وزارة النقل على رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة بطول 19 كيلومترا.

- يتم تنفيذ المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بتكلفة 153.6 مليون جنيه.

- إضافة حارة ثالثة باتجاه القنطرة شرق.

- تعمل وزارة النقل على رفع كفاءة الطريق بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف «FDR» في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة.

- المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة يصل طولها حوالي 52 كيلومترا في اتجاه القنطرة شرق.

- تتكلف المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة 300 مليون جنيه.

- تنفذ وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية «السيول- تحرك الكثبان الرملية».

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد مُحمدي، خبيرة هندسة السكة الحديد، إن وزارة النقل تنفذ تنمية شاملة في شمال ووسط سيناء بإنشاء طرق وكباري وسكك حديد وربطها مع المواني بما يحقق مفهوم النقل المتعدد، موضحا أن ذلك سيجذب مزيدا من الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر.

وأضاف مُحمدي لـ «الوطن»، أنّ الطرق يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحا أن التوسع فيها من المقرر أن يغير شكل الحياة في المنطقة بالكامل خاصة مع سهولة الانتقال من مكان لأخر.