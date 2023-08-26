نسب تنفيذ «حياة كريمة» بالإسماعيلية تقترب من 100%.. 135 مشروعا في القنطرة شرق

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن نسب التنفيذ التي وصلت إليها المبادرة في مشروعات محافظة الاسماعيلية، لافتة إلى أن القطاعات التي حازت على أعلى نسبة تنفيذ: وحدات الإسعاف، محطات المياه، نقاط الشرطة، أبراج المحمول، مياه الشرب، وصلات منزلة، المجمعات الحكومية، والصرف الصحي، إذ وصلت إلى 100%.

مشروعات حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية

أوضحت «حياة كريمة»، أن القطاع صاحب أقل نسبة تنفيذ في المشاريع كان «الكهرباء»، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 41.16%، مشيرة إلى أن مركز القنطرة شرق، كان صاحب أعلى نسبة تنفيذ للمشاريع على مستوى مراكز محافظة الإسماعيلية، إذ وصلت نسبة تنفيذ المشاريع به إلى 83.3%.

إجمالي مشروعات حياة كريمة في القنطرة شرق

كما أوضحت أن إجمالي المشروعات التي تعمل عليها المبادرة في مركز القنطرة شرق، وصل إلى 135 مشروعا، مؤكدة أنه جرى البدء في تنفيذها كلها، ويتبقى مشروع واحد فقط لم يبدأ بعد، منوهة بأن هناك 20 مشروعا وصلت نسبة تنفيذها إلى ما يفوق الـ70%، أما عن عدد المشروعات التي جرى الانتهاء منها في مركز القنطرة شرق، وصل عددها إلى 110 مشروعات، وأن هناك 4 مشروعات اقتربت نسبة تنفيذها من الـ70%.