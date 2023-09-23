متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم الدولي للغات الإشارة 2023

يشارك متحف آثار كفر الشيخ، في الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة، والذي يتم الاحتفال به 23 سبتمبر من كل عام، وذلك بهدف إذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة ودعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة، كأحد أهم اللغات التي يتعامل بها المواطنين غير قادرين على النطق وتوصيل رسائلهم.

شعار اليوم للاحتفال بلغة الإشارة

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحف آثار كفر الشيخ، في بيان، أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «نحو عالم يستطيع فيه الصم ترك إشارتهم أينما كانوا»، وذلك للعمل على تسهيل الطرق التي يمكن من خلالها تعلم لغة الإشارة، مع إمكانية توحيد لغة إشارة على مستوى العالم في المستقبل، حتى يسهل على جميع الصم التواصل والتخاطب والتعلم في أي مكان في العالم.

محاضرات عن الآثار الفرعونية بلغت الإشارة

وأضاف البيان، أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ، وضع خطة تعلم للغة الإشارة للطلاب الصم، لمعرفة حضارة بلدهم الفرعونية وتاريخها العظيم، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل داخل متحف كفر الشيخ، من خلال مدربين متخصصين.