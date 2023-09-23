«تعليم مطروح» تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة أول أكتوبر المقبل

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، اجتماعا بديوان عام المديرية، مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

استعدادات المدارس والمتابعة

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع، على أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية، وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا وفق إطار تربوي.

سد العجز للمعلمين في المدارس

وأكد وكيل تعليم مطروح أن عنوان المرحلة المقبلة هو الأولوية للميدان، وطالب موجهي عموم المواد باستثمار الآليات التي تمتلكها المديرية لرصد جاهزية المدارس وتحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فوراً.

كما شدد على إعداد خطط متابعة أسبوعية للموجهين كافة، لبحث سبل سد العجز بمعلمي المواد الدراسية، والبدء فورا في تنفيذ خطة ندب العاملين بالأقسام الإدارية بالإدارات الفنية يومين على الأقل، في إطار خطة المديرية لسد العجز وفق الإمكانيات المتاحة.