اعرف موعد انتهاء التوقيت الصيفي قبل بدء العام الدراسي الجديد

يهتم أولياء الأمور بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لتحديد وقت الاستيقاظ صباحا استعدادا للذهاب إلى المدارس والكليات، خاصة مع بداية أيام فصل الخريف، حيث يكون النهار قصيرا والليل طويلا.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وطبقًا لقرار مجلس الوزارء، يتبقى نحو 40 يوما على موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، أي بعد أقل من 6 أسابيع، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة، في الجمعة الأخيرة من أكتوبر المقبل.

أسباب عودة التوقيت الصيفي

وكشف منشور سابق لمجلس الوزراء، عن الأسباب المرتبطة بعودة تطبيق التوقيت الصيفي، وهي أسباب تتعلق بحرص الحكومة على ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والسولار، إضافة إلى ترشيد استخدام المواد البترولية مثل الغاز، ما يترتب عليه توفير نحو 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء.