موعد بداية فصل الخريف 2023.. هل ينطلق قبل العام الدراسي الجديد؟

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت الكثير من المناطق اضطرابات في الأحوال الجوية بسبب العاصفة دانيال التي اجتاحت عددا من المحافظات بعد ساعات من وصولها مصر، الأمر الذي ينذر بانتهاء فصل الصيف واقتراب موعد بداية فصل الخريف 2023.

موعد بداية فصل الخريف 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بداية فصل الخريف 2023، إذ أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نهاية فصل الصيف تكون 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف فور انتهاء فصل الصيف.

وعن حالة الطقس في فصل الخريف، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس في النصف الأول من فصل الخريف تتسم بأجواء فصل الصيف، إذ يشهد النصف الأول منه ارتفاعا في درجات الحرارة، تقل تدريجيا حتى الوصول إلى النصف الثاني من فصل الخريف.

أما بالنسبة للنصف الثاني من فصل الخريف، فمن المتوقع أن تتسم حالة الطقس به بسمات فصل الشتاء، فتميل الأجواء به إلى تلك الأجواء الشتوية وتنخفض درجات الحرارة وصولا إلى فصل الشتاء.

موعد بداية فصل الشتاء 2023

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف يستمر لمدة 3 شهور، وينتهي فصل الخريف في 21 ديسمبر المقبل، ليبدأ فصل الشتاء 2023 في هذا الموعد.