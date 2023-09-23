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كاتب صحفي: «حياة كريمة» ساهمت في زيادة الوعي وتغيير سلوك 19 مليون مواطن

كتب:

محمد أيمن سالم
12:22 م | السبت 23 سبتمبر 2023
حياة كريمة - صورة ارشيفية

حياة كريمة - صورة ارشيفية

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن إدراج الحكومة لـ 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يعكس الحرص والاهتمام الشديد عل تنمية الصعيد، والذي يستحوذ عل نسبة كبيرة ضمن المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير الريف المصري وتطويره، خاصة بقرى الصعيد التي كانت مهملة لعقود طويلة.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد عانت من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وعدم وجود مياه شرب وصرف صحى وطرق ممهدة وخدمات للحياة اليومية.

المشروع الأعظم في تاريخ مصر

تابع أن «حياة كريمة» وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة، ولم يحظ باهتمام، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد، لزيادة الوعي، وتغيير سلوك 19 مليون مواطن، وبث روح الولاء والانتماء في وقت العالم يعاني فيه من أزمة اقتصادية كبيرة.

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