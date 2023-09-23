سلاف فواخرجي: مصر احتضنتني.. ولا أنسى مقابلة أحمد زكي

قالت الفنانة سلاف فواخرجي إنَّ مصر كان لها فضل عليها واحتضنتها حينما حضرت لها من أجل التمثيل، وجاء ذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقام حتى 26 سبتمبر الجاري، بحضور عدد من النجوم أبرزهم حسين فهمي والهام شاهين وأحمد وفيق والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرج عمرو عابدين.

وأوضحت سلاف فواخرجي أنها لا تنسى مطلقا مشاركتها في فيلم «حليم» مع الفنان أحمد زكي الذي تراه فنانًا مبدعًا، كما أنها لا تنسى مقابلتها معه قبل التصوير، مشيرة إلى أنَّها تعاملت مع كبار نجوم الفن في مصر خلال تواجدها مثل أحمد زكي وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز، مشيرة إلى أنَّ السينما السورية متراجعة منذ فترة طويلة.

سلاف فواخرجي: السينما السورية متراجعة منذ فترة طويلة

كان المهرجان قد انطلق مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.