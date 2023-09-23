نجل سلاف فواخرجي يخطف الأنظار في ندوة تكريمها بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

خطف «علي» نجل الفنانة السورية سلاف فواخرجي الأنظار خلال تواجده مع والدته في ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقام حتى 26 سبتمبر الجاري.

ابن سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة

حضر «علي» رفقة والدته المهرجان بعد أن خاض تجربة التمثيل معها في إحدى المسلسلات السورية التي عرضت في موسم رمضان.

كانت سلاف فواخرجي قد حازت على إعجاب الفنانين المشاركين في الندوة من بينهم الفنان حسين فهمي الذي أعرب عن سعادته بالتمثيل معها في أحد المسلسلات المصرية.

يحضرها الندوة عددًا من النجوم أبرزهم حسين فهمي وإلهام شاهين وأحمد وفيق والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرج عمرو عابدين.

انطلق المهرجان مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي سلمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.