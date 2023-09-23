«ماستر كلاس» لـ حسين فهمي وسولاف فواخرجي ضمن مهرجان الغردقة السينمائي

تشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى ماستر كلاس للنجمة السورية سولاف فواخرجي في الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات الرئيسية، وذلك في إطار تكريمها في المهرجان، يدير الندوة الناقد الفني خالد محمود ويتناول الحوار فيها حول تجربتها السينمائية بين التمثيل والإخراج والإنتاج.

وبنفس القاعة يعقد في الثانية عشرة ظهرا ماستر كلاس للنجم حسين فهمي يتحدث فيه تجربته في عالم السينما، ورحلة امتدت لخمسين عاما ، تعامل فيها مع أجيال من المخرجين، كما يتحدث عن طبيعة علاقته بالمخرجين الشباب الذين تعامل معهم خلال رحلته المهنية.

وتستضيف قاعة الندوات الرئيسية في الخامسة عصرا، ندوة أفلام الطلبة، والتي تناقش مشاريع تخرج طلبة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتفتتح في التاسعة مساءً فعاليات مارينا اليخوت بندوة السينما والبيئة، والتي تعرض فيلم «بطارية ضعيفة» وهو العمل الأول لمخرجه سامح ماهر، ويتناول فيه قصة الدكتور ٱدم العالم الكبير الذي يقرر الاعتزال والإقامة في سانت كاترين كمكان أمن بعيدا عن التقدم الزائد في التكنولوجيا، وعقب عرض الفيلم يفتح المهرجان حوارا مع صناعة.

جدول عروض أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كما تعرض مارينا اليخوت في العاشرة مساءً الفيلم المصري السعودي «المستشفى» في عرض عالمي أول بمهرجان الغردقة السينمائي.

وفي دار عرض جراند سينما الغردقة تعرض أفلام المسابقة الرسمية «حياة جديدة» من إيطاليا، «آخر السعاة» العراق، «مذكرات بولينا» كرواتيا، «قصة» المغرب، «المستشفى» انتاج مشترك مصري - سعودي.

كما تعرض المجموعة الثانية من أفلام مسابقة الأعمال القصيرة، وهي فوتوجراف من سوريا، «بطارية ضعيفة»، «أضواء» سلوفاكيا، «الحياة» استراليا، «كاستنج» السعودية، «لا تنسى الشمپانيا» البرازيل، و«النهاية الأبدية السعيدة».

وكما تعرض أفلام الطلبة «ليلة العرض»، «اليوم اللي شفتك فيه»، «سيدة الأرضين»، «تطبيش»، «ذاكرة لا احتمل ثقلها»، «بعد النمرة»، «مخاميخو»، و«التريند».