إزالة «إسطبل خيول» في الأقصر استجابة لشكاوى المواطنين من الروائح الكريهة

تابع اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، شكوى واردة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود استغاثة من أهالي شارع مسجد الرحمن، بسبب معاناة المواطنين ومعلمي مدرسة الراهبات من انتشار الناموس وظهور الروائح الكريهة والمتسببين فيها أصحاب الحناطير، عقب تحويل الشارع إلى إسطبل من الخيول وجراج لعربات الحنطور ليلاً ونهاراً.

مدينة الأقصر تزيل إسطبل خيول

وعلى الفور وجه الشرابي، الإدارات المعنية، تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وقيادة طارق يوسف سعد الله، مدير إدارة شؤون البيئة بالمدينة، بالاستجابة السريعة وجرى إزالة المخالفة والمتابعة المستمرة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

يأتي ذلك في إطار الحرص والمتابعة المستمرة من رئيس المدينة والتعامل الفوري مع شكاوى واستغاثات المواطنين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.