غرفة السياحة: متوسط نسب إشغال فنادق الأقصر الثابتة والعائمة حاليا 75%

قال ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال شهر سبتمبر الجارى جيدة جدا، موضحا أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد والتي تصل في بعض الأيام لأكثر من 50 درجة مئوية إلا أن متوسط نسب الإشغال الفندقي سواء الثابت أو العائم يتراوح حاليا ما بين 70 إلى 75%.

السياح الأسبان والفرنسيون الأكثر تواجدا حاليا بالأقصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية السياح المتواجدين بالأقصر حاليا هم من الأسبان والإيطاليين والفرنسيين والبرازيليين، موضحا أنه بداية من الشهر المقبل سيبدأ قدوم السياح الأمريكان بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أنه وفقا لنسب الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر ستتراوح ما بين 85 إلى 90%.

أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان منذ بداية العام

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إلى أن أعداد السياح الذين زاروا الأقصر وأسوان منذ بداية العام الجاري وحتى الأن أعلى من الذين زاروها خلال ذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية ستصل لذروتها خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2023 ويناير 2024.