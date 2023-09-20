«السياحة» تتابع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمواقع الأثرية في الأقصر

تتابع وزارة السياحة والآثار، كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة، في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي.

زيارات تفقدية للخدمات الالكترونية

بناء على تكليفات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، تفقد الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، الخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف الأكثر زيارة بمحافظة الأقصر، إذ راجع أنظمة الدخول الإلكتروني المطبقة في معابد كل من الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت ومنطقة مقابر وادي الملوك.

تجربة سياحية متميزة

أوضح «شريف»، أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المماثلة للمواقع الأثرية والمتاحف بعدد من المحافظات المصرية، مع قرب الموسم السياحي الشتوي، للتأكد من أن الزائر السائح سيحصل على ما وعد به من خدمات وتجربة سياحية متميزة، ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، لتحسين التجربة السياحية في مصر.

والتقى مساعد الوزير بعدد من القائمين على إدارة تلك المواقع وتأمينها، حيث استمع إلى ملاحظاتهم بالنسبة لتنظيم عملية دخول الزائرين، لتكون أكثر سهولة ويسر، وتفادي حدوث أي تكدسات للسائحين أمام بوابات الدخول، ولا سيما في ظل النمو المتوقع للحركة السياحية خلال الموسم الشتوي المقبل.

تنفيذ عملية تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية

وفي سياق متصل وفي إطار التجهيزات النهائية للافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، تابع خالد شريف تنفيذ عملية تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية، والتذاكر المتطورة به، وقياس مدى كفاءتها على أرض الواقع، بما يضمن دقة عملها على أكمل وجه، تمهيدا لاستقبال الزائرين قبيل الافتتاح الوشيك، لينضم بذلك إلى قائمة المواقع الأثرية والمتاحف التي تستخدم منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية والتي وصل عددها إلى 43 موقع أثري ومتحف من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير ومعابد فيلة وكوم أمبو وأبو سمبل.