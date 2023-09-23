تجديد شهادة الأيزو لمعمل تحاليل محطة العباسة المرشحة بالشرقية

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة «الأيزو 17025» لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد.

التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة «إيجاك»

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أن التجديد جاء بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

تقديم الخدمات بأفضل جودة لمواكبة التطورات الحديثة

وأكد «حلاوة» أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر، والحاصلة على تجديد شهادة الأيزو 17025 بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).