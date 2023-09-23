تأجيل 3 دعاوى باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات نادي الزمالك إلى 1 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي -محامي ومرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك- والتي طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب -مرشح علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك- لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

حملت الدعاوى أرقام 77/77165، 7778372، 77/78372.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجي ونجلاء ناجي وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق، الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير.

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبدالسلام.

7 - مروة البروجي.

8 - نجلاء ناجي.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، في العاشرة صباح الاثنين الماضي، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.