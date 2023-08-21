أول قرار رسمي من «الشباب والرياضة» بشأن استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعد تولي المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر.

«الشباب والرياضة» تعلق على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

وذكرت الوزارة أنه بالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أداء مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات، وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم، وحرصا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصا من الوزارة على الحفاظ على النادي، وتحقيق الاستقرار الإداري لتك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وأشارت الوزارة إلى البدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

تكليف مدير تنفيذي ومالي ومدير للنشاط الرياضي

وأوضحت أنه من المقرر تكليف مدير تنفيذى ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة، وأنّ المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.